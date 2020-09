Agnès Pannier-Runacher est l'invitée du Grand Jury dimanche

et AFP

Alors qu'Édouard Philippe craint une "tempête économique" et "peut-être une tempête sociale", le gouvernement s'attend à une chute de 10% du PIB cette année, contre 11% auparavant, avant un rebond de 8% en 2021, tiré notamment par le plan de relance.

Sur le volet industriel, l'exécutif et le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand font front commun contre "la brutalité" de l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune, dans le Pas-de-Calais) qui emploie 863 personnes. La ministre du Travail Élisabeth Borne, sa collègue déléguée à l'Économie Agnès Pannier-Runacher et Xavier Bertrand affirment de concert "leur désaccord total face à cette annonce".

Autre actualité : Airbus. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, et FO ont exhorté Airbus à négocier un accord d'activité partielle de longue durée (APLD) et à ne pas se "précipiter à supprimer des emplois". Le gouvernement, par la voix d'Agnès Pannier-Runacher, avait demandé fin juillet à Airbus de ne pas avoir recours à des départs contraints dans le cadre de son plan social et affirmé être "vigilant" en suivant "de très près la façon dont l'argent public sera employé".

