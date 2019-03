Affaire Benalla : Ismaël Emelien confirme avoir été entendu par l'IGPN en janvier

et AFP

publié le 08/03/2019 à 11:55

Ismaël Emelien, l'ancien "conseiller spécial" d'Emmanuel Macron, mis en cause dans l'affaire Benalla, a indiqué vendredi 8 mars à l'AFP avoir été entendu le 16 janvier en audition libre par l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), confirmant une information du Point.



Lors de cette audition qui a duré "un peu moins de trois heures", "j'ai apporté toutes les réponses qui m'ont été demandées", a précisé l'ancien stratège de Macron. Il a été mis en cause dans l'affaire Benalla depuis que l'ex-chargé de mission du président a affirmé aux enquêteurs lui avoir transmis des vidéos, obtenues illégalement auprès de la police et destinées à le disculper dans le déroulé des violences du 1er mai.

Le 11 février dernier, Ismaël Emelien avait annoncé sa démission, la justifiant par la parution prochaine d'un livre qu'il cosigne sur le progressisme, le chef de l'État ayant interdit à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée.