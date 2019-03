Benalla et Crase géolocalisés dans le même quartier le 26 juillet dernier

publié le 01/03/2019 à 14:35

Selon les informations de RTL, qui confirment celles du Parisien, les premiers éléments du rapport d’enquête de la Brigade criminelle sur les enregistrements publiés par Médiapart le 31 janvier 2019, et qui établissent selon le journal que Alexandre Benalla et Vincent Crase se sont parlé le 26 juillet 2018 en violation de leur contrôle judiciaire, sont riches d’enseignements. Des vérifications sur les téléphones de plusieurs protagonistes établissent leur présence dans le même quartier de Paris, soit quelques rues du XVIe arrondissement, le même jour et à la même heure, le 26 juillet, et cela à proximité immédiate du domicile d'Élodie Poitout, l’ex-chef de sécurité de Matignon qui a démissionné début février suite à la révélation de ses liens avec Alexandre Benalla.





A 14h11 et 19h46, Alexandre Benalla, Vincent Crase et Elodie Poitout "déclenchent des relais situés à proximité" du domicile de la commissaire divisionnaire, qui elle-même est géolocalisée dans le quartier. Un peu plus tard dans la soirée c’est à son tour le téléphone de Chokri Wakrim, le compagnon de Mme Poitout, ex-membre des forces spéciales et ami d’Alexandre Benalla qui rejoint les trois autres dans la zone. Aucun contact n’a pu être établi entre les téléphones mais l’enquête relève par ailleurs que les lignes de Benalla et Crase ont été coupées au même moment.

Même si cela n’établit pas formellement la rencontre, qui plus est au domicile de l’ex-cheffe de la sécurité de Matignon, c’est l’une des raisons qui ont poussé les juges d’instruction a demander le placement en détention de Benalla et Crase le 19 février. Avant que la décision ne soit infirmée par la Cour d’appel de Paris mardi dernier, qui considère à ce stade que le "certitude de a rencontre n’est pas avérée". En d’autres termes, la géolocalisation dans un quartier commun ne prouve pas à 100% la rencontre.

Interrogé par les juges sur cette géolocalisation le 19 février, Vincent Crase et Alexandre Benalla ont exercé leur droit au silence. Élodie Poitout, interrogée avant la remise de cette expertise, a démenti le 5 février devant la Brigade criminelle avoir organisé cette rencontre. Elle dément également connaître Vincent Crase. Elle a uniquement reconnu une rencontre située le 30 ou 31 juillet 2018 avec Alexandre Benalla et Chokri Wakrim à son domicile. Interrogés par RTL, les avocats d’Alexandre Benalla et Vincent Crase n’ont pas souhaité commenter ces informations.

Aucun montage ou trucage de la bande n’est évoqué

Par ailleurs, toujours selon les informations de RTL, l’enquête sur les enregistrements eux-mêmes a commencé à donner des résultats. D’une part, l’expert mandaté écarte la possibilité d’une écoute téléphonique à distance. Il considère comme possible que l’enregistrement ait été réalisé par un "microphone tel celui d’un smartphone".



Mais il n’écarte pas formellement non plus un "système de sonorisation" en l’espèce, en soulignant qu’il est impossible de comparer la bande avec tous les systèmes de sonorisation existants. Par ailleurs, aucun montage ou trucage de la bande n’est évoqué. En revanche, eu égard aux fonds sonores différents, l’expert considère que les extraits qu’il a reçus de Mediapart pourraient venir de deux ou trois enregistrements distincts. Plus précisément, cinq extraits sont du même enregistrements, deux laissent planer le doute.



Enfin, et c’est le plus important pour Alexandre Benalla et Vincent Crase, pour ce qui est de l’identification des voix, l’expert est prudent : les voix "semblent correspondre" mais apparaissent tout de même "quelques différences" qui nécessitent donc de plus amples investigations. Ce sont, semble-il, ces doutes, en attendant une expertise définitive, qui ont poussé les magistrats de la cour d’appel de Paris à remettre Vincent Crase et Alexandre Benalla en liberté mardi 28 février.