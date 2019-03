publié le 20/03/2019 à 22:22

Les faits reprochés à Alexandre Benalla s'accumulent. L'ancien chargé de mission de l'Élysée a écopé mercredi 20 mars de nouvelles mises en examen, pour d'autres violences en marge des manifestations du 1er-Mai et pour l'épisode du selfie le montrant avec une arme, a indiqué une source judiciaire.



Au terme de son audition démarrée dans la matinée au tribunal de grande instance de Paris, l'ex-collaborateur de l'Élysée est ressorti du bureau des juges avec de nouvelles mises en examen pour "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique" et "violences volontaires en réunion sans incapacité", des faits qui concernent l'épisode du Jardin des Plantes, et pour "port et détention non autorisés d'armes de catégorie B", s'agissant du selfie avec un pistolet, a détaillé la source judiciaire, confirmant ainsi des informations du Parisien.