Alexandre Benalla et Vincent Crase obtiennent leur remise en liberté

publié le 26/02/2019 à 16:46

Une semaine après leur incarcération et au bout de deux tentatives, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont obtenu leur remise en liberté, a annoncé le parquet général mardi 26 février. L'ex-chargé de mission de l'Élysée et l'ex-employé de La République en Marche, avaient été écroués mardi 19 février pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact dans l'enquête sur les violences du 1er mai 2018.



Les deux hommes tentaient à nouveau d'obtenir mardi leur libération devant la cour d'appel de Paris. Tous deux contestaient la décision prise le 19 février par un juge des libertés et de la détention (JLD) de les placer en détention provisoire.

La cour d'appel de Paris a "infirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire" de l'ex-collaborateur du président Emmanuel Macron et de l'ex-salarié de la République en marche. "Les mesures du contrôle judiciaire des mis en examen reprennent leurs effets", a précisé le parquet général dans un communiqué.

Plus d'infos à venir.