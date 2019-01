Alexis Corbière et Véronique Riotton, à l'Assemblée nationale, le 29 janvier 2019

Une provocation ? Mardi 29 janvier, l'ambiance s'est crispée à l'Assemblée nationale, où le projet de loi "anti-casseurs" est actuellement débattu. Volonté d'Édouard Philippe, en réaction à la crise des "gilets jaunes", ce texte fait grincer des dents l'opposition qui demande notamment l'interdiction de l'utilisation des lanceurs de balles de défense.



Alexis Corbière, député France insoumise de Seine-Saint-Denis, a interpellé Christophe Castaner. "Vous êtes dans une dérive autoritaire qui ne masque que votre incompétence à garantir l'ordre public. Votre bilan est terrible, vous le portez sur vos épaules, notamment le nombre de violences qui touchent les manifestants", expliquait-il.

D'un coup, le député s'arrête et tourne la tête vers sa droite. Là se tient debout sur le côté, la députée Véronique Riotton. Alexis Corbière reprend alors la parole : "Monsieur le président, je tiens à dire que cette personne m'a insultée pendant que je parlais. La moindre des délicatesse pourrait être, soit qu'elle se taise, soit qu'elle aille s'asseoir".

Il s'emporte et poursuit : "Ça commence à bien faire, je veux bien entendre qu'il y ait des protestations, mais quand ce sont des injures tenues à côté de moi, c'est insupportable".



Contactée par RTL.fr, Véronique Riotton, députée La République En Marche de Haute-Savoie nous explique avoir "marmonné" la phrase suivante : "Il faut arrêter de dire des conneries". "Alexis Corbière a fait comme à son habitude, il a fait d'une situation banale, un buzz. Je me tiens debout au niveau des escaliers, parce qu'il est de coutume d'attendre la fin d'une intervention d'un député, pour passer devant le champ de la caméra et regagner sa place". Elle précise "ne pas avoir insulté" le député de la France insoumise.