et Marie-Pierre Haddad

publié le 27/01/2019 à 16:35

La crise des "gilets jaunes" a fait émerger une demande auprès de l'opposition : dissoudre l'Assemblée nationale. À plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon mais aussi Marine Le Pen ont interpellé Emmanuel Macron et le gouvernement à ce sujet.



Le leader de la France insoumise estime même que cela permettrait de sortir de la crise "par le haut". Que lui répond Richard Ferrand ? "Ce serait bien qu'il dise cela pour le Venezuela. Précisément, il y a un président au Venezuela dont la légitimité est contestée depuis son élection et il y a un autre président autoproclamé", tacle le président de l'Assemblée nationale.

Et d'ajouter : "Si on veut éviter que le sang soit versé dans le pays, cher au cœur de Jean-Luc Mélenchon, mieux vaudrait en effet retourner vers les urnes pour que les choses soient clarifiées. Sinon, je crains le pire".

Richard Ferrand indique qu'"en France, il n'y a pas de crise de régime. Le gouvernement gouverne. Le président préside et l'Assemblée nationale et le Sénat légifèrent. Tout ceci démocratiquement et les choses avancent, quoi qu'on en dise".