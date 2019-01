et Marie-Pierre Haddad

publié le 28/01/2019 à 08:15

Trouver une sortir de crise. Selon Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement national aux élections européennes, la solution pour sortir de la confrontation avec les "gilets jaunes" doit être "une réponse politique".



"Cela fait 11 semaines que chaque samedi, nous avons une escalade de la violence qui pénalise au passage les commerçants (...) Aujourd'hui tout le monde y perd. Emmanuel Macron doit se résoudre à entendre la colère des Français", explique-t-il à l'antenne de RTL.

Mais comment apaiser la colère ? Jordan Bardella demande "d'en revenir aux urnes, par la dissolution de l'Assemblée nationale et l'instauration de la proportionnelle. On a une représentation nationale qui n'est plus représentative de la population française (...) Il y a un problème de représentativité à l'Assemblée".

Concernant la blessure de Jérôme Rodrigues à l’œil droit, lors de la manifestation des "gilets jaunes", place de la Bastille, le 26 janvier, le tête de liste Rassemblement national estime que "Christophe Castaner souhaite étouffer ce mouvement par la violence et la répression".