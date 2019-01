avec Marie-Pierre Haddad et AFP

publié le 27/01/2019 à 17:45

Les "foulards rouges" marchent ce dimanche 27 janvier, à Paris pour la défense des institutions et la fin des violences liées au mouvement des "gilets jaunes" ont "toute la sympathie" de Richard Ferrand, qui ne défilera pourtant pas avec eux.



Une "marche républicaine des libertés", que ses détracteurs accusent d'être téléguidée par la majorité, bien que celle-ci s'en défende. Ses organisateurs ont dit espérer quelque 10.000 participants pour dénoncer les violences et défendre "la démocratie et les institutions".

Interrogé sur le fait de savoir s'il recommanderait à des adhérents de La République en Marche de participer à la manifestation, le président de l'Assemblée nationale a répondu que "bien sûr". Selon lui, "il est important de montrer qu'il y a des Français qui ont envie de faire passer un autre message que celui qu'on nous inocule à longueur de samedi depuis novembre" avec les manifestations des "gilets jaunes".

"Il ne faut pas donner le sentiment qu'il y aurait une partie de la France qui s'opposerait à une autre partie de la France", a toutefois estimé ce proche d'Emmanuel Macron, jugeant que la majorité était "là pour agir et pour rassembler, pour apporter des solutions aux problèmes de notre pays".