5G : "les Amish de mes Amish sont mes Amish", a écrit Hulot à Macron

publié le 16/10/2020 à 17:36

Le 14 septembre dernier, alors que des voix s'élevaient contre la 5G notamment à gauche et chez les écologistes, Emmanuel Macron avait ironisé sur ceux qui préfèreraient "le modèle Amish" et le "retour à la lampe à huile". "Les Amish de mes Amish sont mes Amish", lui a écrit en réponse Nicolas Hulot, a-t-il confié ce vendredi 16 octobre à franceinfo. Le président n'a "pas répondu, mais peu importe."

Les Amish sont une communauté religieuse chrétienne issue de la Réforme. Principalement présents aux États-Unis, ils vivent isolés du progrès technique, préférant le cheval à la voiture (par exemple). "La véritable modernité aujourd'hui est du côté de l'écologie", a fustigé Nicolas Hulot, estimant que les propos présidentiels "inutiles et injustes".

"Se moquer de l'écologie ou des écologistes, c'est quand même ignorer que si on les avait écoutés de longue date et si on avait réagi de longue date, on serait dans une situation qui serait beaucoup moins complexe, tragique et pénalisante", a jugé l'ex-ministre de la Transition écologique.