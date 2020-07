Remaniement : Barbara Pompili doit réussir là où Nicolas Hulot a échoué

publié le 07/07/2020 à 09:24

Les Échos réagit au nouveau gouvernement choisi par le président Emmanuel Macron et le premier ministre Jean Castex. À la tête du ministère de la Transition écologique, Barbara Pompili. Un ministère stratégique étant donné que le chef de l'État veut verdir la fin de son quinquennat en vue de l'élection présidentielle dans deux ans.

Elle a plusieurs atouts : écologiste de longue date, elle était jusqu'à présent présidente de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Son défi ? Réussir à s'imposer et enfin faire passer un plan ambitieux pour l'environnement. Réussir là où son prédécesseur Nicolas Hulot a échoué.

Aujourd'hui, les Français estiment que le gouvernement est à la traîne sur ces sujets et c'est le nouveau Premier ministre qui l'a admis lui-même.

Total débourse 23 milliards d'euros pour du gaz

À la Une des Échos, on retrouve aussi le projet de Total en Afrique : le groupe pétrolier doit finaliser cette semaine le financement à 23 milliards de dollars au Mozambique. C'est le plus grand investissement privé jamais réalisé sur le continent africain. Un trésor y a été découvert il y a une dizaine d'années : des chants gaziers. L'objectif de Total ? Extraire ce gaz, l'acheminer à terre et le refroidir pour le transformer en gaz naturel liquéfié. Un projet controversé.