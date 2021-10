"53h de travail pour 682 euros" : Ruffin dénonce le traitement des auxiliaires de vie

Avec son nouveau film Debout Les Femmes, François Ruffin s'était fixé un objectif : "rendre visibles celles qui étaient invisibles". Son sujet, les auxiliaires de vie, le personnel chargé d'intervenir à domicile pour venir en aide aux personnes qui nécessitent de l'assistance, notamment les personnes âgées.

Malgré "d'importantes amplitudes horaires", les travailleuses de cette profession, des femmes dans l'écrasante majorité des cas, ne sont payées qu'avec "des bouts de contrats", explique le député. Résultat : elles seraient payées "682 euros en moyenne" pour "53h de travail, transport compris", selon les chiffres du ministère du Travail, cités par François Ruffin.

"Si elles avaient pu atteindre le salaire minimum, cela aurait déjà été très bien sous Macron. Un an et demi plus tard, on n'y est pas arrivé", regrette l'élu de la Somme. Chez ces auxiliaires de vie, "deux choses coexistent : le sens du travail, une volonté de bien faire, de s'occuper des personnes âgées. Et en même temps, un sentiment de révolte" face au manque de reconnaissance. "Tout le monde dit 'elles sont formidables, indispensables', mais on n'a même pas la décence de les payer décemment", conclut le député.