publié le 11/04/2021 à 03:23

Invité ce samedi soir de l'émission On est en direct diffusée sur France 2, le député François Ruffin, qui siège au sein du groupe La France insoumise s'est prêté au jeu du face-à-face avec Laurent Ruquie, à l’occasion de la sortie de son livre Leur progrès et le nôtre. De Prométhée à la 5G. Selon Laurent Ruquier ce livre est passionnant car c'est "un vrai regard sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui et des dangers du progrès". Le point de départ de l'écriture de cet ouvrage est un discours d'Emmanuel Macron, à l'Elysée, face aux acteurs du numérique.

Lors de son face-à-face, François Ruffin a rappelé qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections présidentielles. "Je suis pour un front populaire et écologique, et je discuterai de la présidentielle à partir de cet été". Alors que la gauche et les écologistes s'unissent autour de Karima Delli pour les régionales, François Ruffin admet que faire la même chose pour les présidentielles est une "possibilité". Mais il prévient que cela ne doit pas être du "Hollande vert". C'est-à-dire "qu'il faut avoir une ambition de rupture. On ne peut pas continuer avec croissance, concurrence et mondialisation". François Ruffin confie qu'il a encore en tête les paroles de Nicolas Hulot "le problème c'est le libre-échange" avant d'ajouter que "ce n'est pas en installant trois éoliennes qu'on va s'en sortir". Pour le député, il faudra avoir le courage de poser ces décisions de rupture dans une candidature.

Même s'il ne se prononce pas sur le choix du candidat qu'il soutiendra pour les présidentielles de 2022, François Ruffin pourrait épauler Jean-Luc Mélenchon : "Mélenchon a toute ma sympathie", rappelle-t-il.