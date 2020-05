publié le 31/05/2020 à 03:22

L'émission "On n'est pas couché" est de retour pour la deuxième semaine depuis la fin du confinement. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs ont reçu comme invité François Ruffin, député de la Somme, venu présenter son dernier livre Leur folie, nos vies sur l'après Covid-19.

"C'est un virus de droite car ce qu'il coupe ce sont les liens entre les gens (...) c'est l'atomisation de la société qui est portée à son comble par ce virus et c'est potentiellement un virus de gauche car on voit comment il met l'économie à l'arrêt. Comme des hamsters dans une cage, il nous impose à travailler plus pour produire plus pour consommer plus, c'est stop. Maintenant, est-ce qu'on utilise ce temps là pour changer de direction ou pas ?" questionne le député de la France Insoumise sur le plateau de l'émission.

François Ruffin a détaillé ses pistes de réflexion dans son livre qui sort le 3 juin.