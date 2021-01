La chronique de Laurent Gerra du 20 janvier 2021

publié le 20/01/2021 à 10:46

La cérémonie d’investiture du nouveau président des États-Unis aura lieu mercredi 20 janvier à Washington. L’administration Trump devient donc l’administration Biden pour les quatre prochaines années.

"J’ai été obligé de me mettre à mon nouveau régime, le régime Biden : infusion à la camomille matin, midi et soir. Avant avec Donald, on carburait au coca et au Red Bull toute la journée ! Avec Sleepy Joe, faut carrément que je me mette des allumettes dans les yeux pour pas piquer du nez", explique John Rambo, membre de cette administration.

Retour en France pour les vœux aux Corps constitué de François Bayrou. L'occasion de demander au maire de Pau, nommé haut-commissaire au Plan, où en sont les projets pour la France de 2050. "Avec le plan que j’ai dans ma grosse tête toute rouge, je vais non seulement sauver la France mais aussi le monde. Avec mon plan, I believe I can fly, I believe I can touch the sky", explique l'élu en chantonnant.

À l'occasion des 40 ans de l'élection de François Mitterrand, Jack Lang a tenu à rendre hommage à l'ancien président. "L’année Mitterrand, c’est bibi ! Souvenez-vous, quand nous sommes passés de l’ombre à la lumière, c’est moi qui tenais la lampe. Je portais des chemises à col Mao qui faisaient hurler d’horreur Catherine Ney. C’était chié, non ? Devant la bronca, j’ai dû passer aux chemises à carreaux Vichy et aux excellents costumes Smalto. Et ensuite, mes deux septennats ne furent qu’un feu d’artifice d’idées nouvelles", a-t-il expliqué.