publié le 09/11/2020 à 13:00

Candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle qui aura lieu en mai 2022, Jean-Luc Mélenchon soumet sa candidature à l'approbation de 150.000 citoyens. En réalité, le chef de file des députés la France insoumise ne prend pas vraiment de risques. Il y a déjà 65.000 signatures sur le site "Nous sommes pour".

Les internautes sont accueillis par une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, souriant, veste et gilet noirs, chemise blanche et piano en fond sonore. Cet appel aux citoyens est une façon d'élargir la base de ses soutiens, au-delà des militants Insoumis. D'où une intense mobilisation sur les réseaux sociaux.

Pourquoi part-il si tôt ? En se déclarant candidat dix-huit mois avant l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon fait le choix d'une campagne longue. En partant très tôt, il veut s'imposer avant qu'émergent d'autres candidatures à gauche et chez les écologistes. Il a aussi besoin de temps pour tenter de retrouver l'élan de 2017. La tâche n'est pas si facile pour lui. Il la résume par cette formule : "Nous allons devoir vider la mer avec nos mains".

D'ores et déjà, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, dénonce "les ambitions égoïstes" de Jean-Luc Mélenchon et appelle de nouveau la gauche et les écologistes à travailler ensemble.