publié le 11/11/2020 à 11:40

Ce 11 novembre 2020, la France s'apprête à transférer la sépulture de Maurice Genevoix, lors d'une cérémonie qui sera présidée par Emmanuel Macron, à 18h. Julien Larere-Genevoix appréhende le moment "avec beaucoup d'émotion, avec la considération d'un long chemin derrière et puis cette grande joie finalement, que Maurice Genevoix, entre au Panthéon, mais pas seul, avec tous ceux de 14, ses frères d'armes", explique-t-il au micro de RTL.

Maurice Genevoix était sous-lieutenant au 106e régiment d'infanterie. Il sera promu lieutenant, puis commandant, avant d'être grièvement blessé en avril 1915. Cette panthéonisation, c'était projet de la mère de Julien Larere-Genevoix. "Elle avait lancé le projet en 2010", explique-t-il. Projet dans lequel s'est aussi impliqué Bernard Maris, époux de Sylvie Genevoix; puis Julien Larere-Genevoix l'a poursuivi. "Et on a essayé de continuer ce long chemin", poursuit Julien Larere-Genevoix.

"C'est un engagement. Il a fallu, en tout cas, décider, que c'était un objectif à atteindre. Et donc s'investir et organiser un peu les choses pour effectivement occuper le terrain et pour faire en sorte que tout au long du centenaire, on parle de Maurice Genevoix, pour rappeler qu'il était partout et que c'était bien le grand témoin de cette Première Guerre mondiale", conclut le petit-fils de l'auteur.