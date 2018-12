"Gilets jaunes" : la cote de confiance de Macron sous celle de Hollande

François Hollande et Emmanuel Macron, le 14 mai 2017 à l'Élysée

06/12/2018

La cote de confiance à l'égard d'Emmanuel Macron a atteint en décembre 23% (-4 points), son plus bas niveau depuis le début du quinquennat, passant 1 point en dessous de celle de son prédécesseur, François Hollande, à la même époque de son mandat, selon une étude*.



Le premier ministre Édouard Philippe est lui aussi en baisse de 4 points à 23%, soit un point au-dessus de la cote de son prédécesseur Jean-Marc Ayrault à la même époque, précise le sondage de l'institut Elabe pour Les Échos et Radio Classique, réalisé les 4 et 5 décembre, après presque trois semaines de mobilisation des "gilets jaunes".

Quelque 74% (+5 points) des Français affirment ne pas faire confiance au chef de l'État, dont 51% "pas du tout", un taux en très forte hausse depuis deux mois (+16 points).

La cote du président, en baisse pour le troisième mois consécutif, baisse de 9 points auprès de ses électeurs du premier tour (à 59%). À l'égard d'Édouard Philippe, 73% des personnes interrogées déclarent ne pas lui faire confiance (+8%), dont 46% "pas du tout".



*Étude réalisée par internet les 4 et 5 décembre auprès de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.