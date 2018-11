et Eléanor Douet

publié le 28/11/2018 à 00:32

Il n'a pas convaincu. Selon le sondage réalisé par Opinionway pour RTL-LCI-Le Figaro* après le discours d'Emmanuel Macron mardi 27 novembre, 76% des Français estiment que les annonces faites par le chef de l'État ne sont pas suffisantes. Seulement 22% des sondés les jugent suffisantes. Car pour une écrasante majorité - 78% - la seule réponse qui vaille c'est l'annulation pure et simple des hausses de taxe sur les carburants prévues en janvier prochain.



Plus inquiétant encore pour le chef de l'État, ce ne sont pas seulement ses opposants qui sont déçus. En effet, une majorité de ses électeurs du premier tour de la présidentielle désapprouvent sa réponse aux "gilets jaunes".

Du coup, le soutien au mouvement ne fait que s'amplifier. Selon notre enquête, les Français sont aujourd'hui 66% à soutenir les "gilets jaunes", soit deux points de plus que la semaine dernière. Ni les violences de samedi dernier, ni les annonces d'Emmanuel Macron n'ont donc apaisé la colère.

Les mesures de Macron insuffisantes pour 76% des Français Crédit : Sondage OpinionWay pourRTL/LCI/Le Figaro

*Sondage réalisé en ligne sur un échantillon de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.