et Christophe Ponzio

publié le 01/05/2019 à 14:42

Une journée sous haute tension. Des manifestations de syndicats et de "gilets jaunes" ont débuté ce mercredi 1er mai en France pour cette fête du travail. De premiers heurts ont éclaté à Paris à partir de 13 heures avant le démarrage officiel de la manifestation syndicale, entre des forces de police et des "black blocs" qui avaient rejoint des "gilets jaunes" en début de cortège.



Selon nos informations, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a été pris à partie, en tête du cortège. Il a été contraint de quitter la manifestation parisienne. Dans une ambiance tendue, des grenades de désencerclement et lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre sur quelque centaines de militants anticapitalistes "blacks blocs".

Les policiers avaient remonté en colonne la manifestation au milieu de "gilets jaunes" sur le boulevard du Montparnasse. Les forces de l'ordre ont essuyé également des jets de projectiles.