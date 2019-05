publié le 01/05/2019 à 15:20

Le défilé de la Fête du travail a connu une fin agitée à Besançon. Quelques minutes après le terme du défilé officiel, vers midi et demi, ce mercredi 1er mai, des centaines de manifestants ont afflué vers la préfecture du Doubs. Plusieurs dizaines à une centaine de "gilets jaunes" ont alors tenté de s'introduire par effraction dans le commissariat de police voisin en passant par le parking situé à l'arrière du bâtiment, indique la préfecture du Doubs à RTL.fr.



Les forces de l'ordre ont riposté par des jets de gaz lacrymogènes et les assaillants ont dû rebrousser chemin. Aucune interpellation n'a eu lieu à la suite de cet incident et aucun blessé n'est à déplorer, affirment les services du préfet.

Les manifestations du 1er mai se déroulent dans un contexte tendu par plusieurs mois de crise sociale et 24 samedi de manifestations des "gilets jaunes" à travers la France. Un important dispositif de sécurité est prévu par le ministère de l'Intérieur pour éviter les débordements liés à la présence d'activistes radicaux. Des heurts ont éclaté à Paris où le cortège était fortement ralenti par des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants.