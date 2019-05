1er mai : à Metz, Marine Le Pen dénonce une Europe "impériale et totalitaire"

et AFP

publié le 01/05/2019 à 20:38

Autrefois journée de rassemblement emblématique pour le Front national, entre la rue de Rivoli, la place des Pyramides et celle de l'Opéra, le 1er mai est dorénavant bien différent dans les rangs du Rassemblement national.



Ça fait maintenant trois ans que Marine Le Pen a pris ses distances. Et la traditionnelle fête de Jeanne d'Arc s'est même transformée en un rendez-vous politique capital cette année. pour le Rassemblement national. À moins d'un mois des élections européennes, c'est loin de Paris, à Metz, que Marine Le Pen a mobilisé ses soutiens.

C'est d'ailleurs le seul grand rendez-vous de campagne avant les élections du 26 mai prochain. C'est pourquoi la fille de Jean-Marie Le Pen s'est livrée à une violente charge contre l'Union européenne, selon elle "impériale, hégémonique et totalitaire". "Stop. Le récit européiste est épuisé. La fin du conte", a-t-elle lancé, en dénonçant "un Tchernobyl économique et social, démographique et identitaire".

Si Macron arrive en tête, alors le rouleau compresseur va se remettre en marche Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national





Devant un millier de militants, Jordan Bardella, la tête de liste, l'a joué simple et efficace. "Si Macron arrive en tête, alors le rouleau compresseur va se remettre en marche. Il se sentira légitimé. Alors nous allons ensemble stopper Macron", a-t-il dit.



Dans les rangs du Rassemblement national, l'objectif est clairement affiché : arriver en tête des élections européennes malgré des sondages défavorables à l'heure actuelle. "C'est très important, c'est la seule élection nationale avant les prochaines présidentielles pour que les Français disent qu'ils sont en désaccord avec l’accélération des réformes", a conclu Marine Le Pen.