Vague de froid : 3 conseils pour isoler votre logement sans grands travaux

publié le 03/01/2021 à 11:02

Les températures vont frôler 0 en journée et être négatives la nuit pour ces premiers jours de 2021 sur une large partie de la France. Pour ceux qui vivent dans des logements isolés et ne veulent pas voir leur facture d'énergie s'envoler, l'heure est donc à la recherche d'astuces pour éviter que le froid rentre dans leur logement. Quelques gestes simples peuvent permettre de gagner quelques degrés.

Tout d'abord, protégez au mieux vos portes et fenêtres. Pour les portes, on peut opter pour des "boudins" qui permettent d'obstruer l'espace entre le sol et l'huis. Pour les fenêtres, pensez à fermer les volets la nuit, et à ajouter des rideaux devant. On peut aussi mettre un lourd rideau devant la porte d'entrée pour éviter les courants d'air froid.

Ensuite, couvrez les sols et les murs. Pour les sols, on peut bien sûr opter pour des tapis pour couvrir vos parquets et autres revêtements. Pour les murs, les bibliothèques remplies de livres sont de bons isolants. On peut aussi opter pour des cadres et des affiches pour couvrir les murs les plus froids.

Enfin, faites le ménage et déshumidifiez l'air. Malgré le froid, il ne faut pas manquer d'arrêter le chauffage 10 minutes chaque jour pour aérer les pièces et réduire l'humidité intérieure. Nettoyez aussi vos radiateurs correctement, car la poussière présente dessus peut réduire leur capacité chauffante.

À noter pour tout ceux pour qui l'hiver s'annonce rude : depuis le 1er janvier 2021, le dispositif MaPrimeRenov a évolué. Peut-être le bon moment pour engager des travaux de rénovation ?