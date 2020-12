Idées cadeaux : des livres jeunesse pour positiver

publié le 30/12/2020 à 07:17

Une nouvelle année, c'est un peu comme une grande rentrée scolaire. C'est le moment des bonnes résolutions, des promesses. Mais parfois, il est nécessaire de recevoir un petit coup de pouce. Voici pour les 4-12 ans un formidable livre pour apprendre à se débrouiller tout seul comme un grand. Son nom : Je sais le faire : 1000 gestes pour devenir autonome. De "je sais me laver", à "je sais faire mes lacets", en passant pour les plus grands par "je sais prendre le bus, quels sont mes droits, faire cuire des pates etc" .

C'est très malin parce que les plus petits n'ont pas besoin de savoir lire, c'est truffé de dessins et de photos des pas-à-pas pour réussir. Pour les plus grands, des infos bulles à lire, par exemple, section : "je sais éplucher les fruits", page de droite : un tableau avec les fruits qu'on mange avec leur peau et ceux qu'il faut éplucher.



Je sais le faire : 1000 gestes pour devenir autonome de Alain Laboile et Hifumiyo est publié aux éditions Les Arènes.

Une bible pour répondre à toutes les questions ou presque

Autre livre, une "bible" sur tout et n'importe quoi 321 choses incroyables à connaitre avant d'avoir 13 ans. Œuvre d'une exploratrice : Mathilda Masters, elle a rassemblé ici 321 anecdotes qui rendent plus intelligent. Saviez-vous que les girafes sont capables de se lécher les oreilles ? Que le corps humain est plus grand le matin que le soir ? Que le vent n'existerait pas sans le soleil ?

Du futile, de l'utile, de l'historique.



321 choses incroyables à connaitre avant d'avoir 13 ans est un livre très malin pour avoir réponse à tout ou presque. Cette petite encyclopédie est publiée aux éditions La Martinière Jeunesse.

321 choses incroyables à connaitre avant d'avoir 13 ans. Crédit : Editions de la Martinière Jeunesse

Enfin un coup de coeur pour un roman ado, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargetton publié aux éditions Gallimard Jeunesse. L'histoire est celle de cinq personnages, il y a Titouan qui pour une raison obscure ne sort plus de sa chambre, Alix qui rêve de devenir actrice, son père Armand dont la vie ne tourne qu'autour de sa fille, il y a Gabrielle la prof de théâtre d'Alix. Et il y a Luce une veille dame inconsolable depuis la mort de son mari.

Cinq solitudes. Cinq personnages. Cinq destins. Cinq lignes de vie. Hormis Alix, Gabrielle et Armand, personne ne connait les autres. Nous pourrions même affirmer qu'aucun des cinq ne connait les autres tant il y a en eux des fêlures secrètes. Un sms va tout faire basculer. Le jour où Luce envoie un texto à son mari mort. Titouan reçoit par erreur cet appel de détresse.

Manon Fargetton (qui truffe son roman de données réelles) nous explique ici que certains d'entre nous ne parviennent pas à effacer de leur répertoire le numéro d'un ami, un parent mort. 6 mois après l'interruption de la ligne, poursuit-elle, le numéro est réattribué. En 2018 Sophie Calle, artiste plasticienne, interrogeait justement les visiteurs du Musée de la chasse et de la nature, à Paris dans exposition sur le thème du deuil et de l’absence ajoute l'autrice. Effacer le numéro d'un proche décédé c'est en quelque sorte l'effacer deux fois ajoute l'autrice. C'est cela que Luce ne parvient pas à faire.

A quoi rêvent les étoiles Crédit : Manon Fargetton Gallimard Jeunesse

Du Cédric Klapisch sur papier

Quid de ces cinq destins parallèles ? Ils vont évidemment se croiser. Mais d'une façon totalement inattendue. Ce livre est une ode à la vie, parfois abimée, mais la vie se répare, et tout se répare. L'écriture vive et efficace de Manon Fargetton fonctionne à merveille et n'est pas sans rappeler certains films de Cédric Klapisch. Il y a une immense délicatesse dans ce roman bouleversant. On en sort pas triste bien au contraire, on en sort gonflé à bloc avec une terrible et irrépressible envie de vivre. "Et s'il existait, comme pour les étoiles, des constellations invisibles à l'œil nu unissant les humains ?", interroge Manon Fargetton.

J'ai aimé, sans doute au delà du raisonnable, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargetton. Ce roman est publié chez Gallimard jeunesse. Vous pouvez ici feuilleter les premières pages du roman.