MaPrimeRenov : ce qui change en 2021 pour la rénovation des bâtiments

publié le 02/01/2021

Le 1er janvier s'accompagne chaque année d'un lot de réformes et de changements. Pour 2021, l'une des principales réformes qui est entrée en vigueur à destination des ménages est celle des aides à la rénovation. MaPrimeRenov va ainsi devenir plus généreuse, comme le prévoit le Plan de relance du Gouvernement.



La principale évolution concerne les publics éligibles. Jusqu'ici, seuls les ménages modestes et très modestes pouvaient bénéficier de MaPrimeRenov'. Désormais, tous les ménages sont éligibles aux aides à la rénovation, ainsi que les bailleurs sociaux et les syndicats de copropriétés.



Par ailleurs, des bonus sont prévus pour les "passoires thermiques" (les logements énergivores classés F ou G) ainsi que pour les bâtiments dont la rénovation permet d'atteindre l'étiquette énergie B ou A. Une incitation est aussi mise en place pour les ménages plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement qui permettent un gain énergétique de plus de 55 %.

Pour connaître vos droits à MaPrimRenov, il existe un simulateur officiel sur le site faire.gouv.fr. Cela vous permettra d'estimer vos droits en fonction des caractéristiques de votre logement, de votre foyer et des travaux que vous souhaitez effectuer. Ensuite, vous pouvez déposer une demande sur maprimerenov.gouv.fr.