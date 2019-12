publié le 22/12/2019 à 20:16

Le bilan des décès engendrés par les intempéries s'alourdit en Europe. "En raison du vent, un pêcheur est tombé à l'eau, du haut des rochers, et a perdu la vie à Sant Feliu de Guíxols", station balnéaire située à une centaine de kilomètres au nord-est de Barcelone, en Espagne, a annoncé l'administration régionale de Catalogne (nord-est) dans un communiqué, ce dimanche 22 décembre.

Ce décès porte à sept le nombre de morts dues aux intempéries en Espagne, en raison du passage dela tempête Elsa à partir de jeudi soir puis d'une autre baptisée Fabien. En Europe, ce sont désormais neuf personnes qui ont perdu la vie face à ces conditions météorologiques dantesques. Plus tôt dans la semaine, deux personne ont été retrouvées mortes au Portugal après la chute d'un arbre et l'écroulement d'une maison.

En France, la tempête Fabien, qui a balayé le Sud-Ouest et la Corse, a laissé plus de 50.000 foyers sans électricité ce dimanche après-midi et causé l'interruption des transports entre l'île méditerranéenne et le continent en raison d'une houle et de vents violents toujours menaçants. Ces intempéries ont fait un blessé grave, un jeune homme de 19 ans en Dordogne, mais aucune victimes n'est à déplorer dans l'Hexagone.