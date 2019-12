publié le 22/12/2019 à 06:49

Ce dimanche 22 décembre au matin, 9 départements sont toujours placés en vigilance orange. 6 départements sont placés en alerte aux vents violents : Gironde (33), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64), Gers (32) et Hautes-Pyrénées (65).

Le départements de la Charente-Maritime (17) a été placé en vigilance orange pour inondation et vent violent. La Haute-Corse (2B) est quant à elle en alerte pour risque de pluie-inondation et vent violent. La Corse-du-Sud (2A) est en vigilance orange pour des risques de pluie-inondation. À noter que le littoral de la Corse-du-Sud a été placé en vigilance orange pour vagues submersions.

Météo France avait initialement placé 15 départements en vigilance orange ce samedi après-midi, mais les départements de Charente (16), Dordogne (24), Lot-et-Garonne (47), Ariège (09), Haute-Garonne (31), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) ne sont désormais plus concernés par la vigilance orange.



La forte tempête "Fabien" concerne encore quelques départements du Sud-Ouest et sur la Corse ce dimanche, associée à de très fortes vagues. De fortes crues sont attendues en Corse et des crues sur la Charente et affluents. Sur le Sud-Ouest, les rafales seront d'intensité sensiblement moindres en fin de matinée et début d'après-midi, mais elles pourront temporairement reprendre de la vigueur en fin d'après-midi et soirée de manière sporadique et localisée sur les zones littorales, atteignant 100 voire plus rarement 120 km/h.

Les personnes résidant de ces départements sont invitées à limiter leurs déplacements et à prendre garde aux chutes d'arbre ou d'objets. Il est aussi impératif de ranger tous les objets susceptibles d'être emportés par le vent.

Carte Météo France vigilance dimanche 22 décembre.