et AFP

publié le 22/12/2019 à 09:52

80.000 foyers plongés dans le noir : la tempête Fabien n'a pas fini de perturber l'Ouest et le Sud français. Dimanche 22 décembre, environ 80.000 foyers étaient privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. La veille, la tempête Fabien avait balayé la façade atlantique et le sud-ouest, avec de fortes rafales jusqu'à 150 km/h.

Les coupures d'électricité ont particulièrement touché le sud-ouest, où 66.000 foyers ont été privés d'électricité, dont 19.000 en Gironde. En Corse, 14.200 foyers étaient coupés à la mi-journée, selon EDF qui y gère la distribution de l'électricité.Tous les aéroports corses ont été fermés ce dimanche sur décision préfectorale, en prévision de vents tempétueux amenés par la tempête Fabien. Les traversées maritimes seront également fortement perturbées, a-t-on appris auprès des autorités.

Seuls deux départements restaient en vigilance orange pour vents violents : les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse. Dans le sud-ouest, l'alerte a été levée ce dimanche matin pour la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, la Charente, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La Charente-Maritime est en revanche passée en vigilance orange inondations, de même, en Bretagne, à l'Ile-et-Vilaine et le Finistère.

Selon un bilan à la mi-journée, la tempête a fait un blessé grave en Dordogne, un jeune homme de 19 ans, et trois blessés légers, dans un accident de la circulation à Varaignes provoqué par un arbre tombé sur la chaussée.

La Corse, toujours en alerte

La Corse-du-Sud demeure en alerte pour pluies-inondations et vagues-submersion. "Avec la houle, des vagues de 6 mètres sont attendues et vont provoquer un danger absolu", a indiqué à l'AFP Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. Aucun bateau n'entre ou ne part du port et l'aéroport, dont la piste d'atterrissage a été inondée samedi, reste fermé jusqu'à lundi.

Les accès routiers à Ajaccio, tous fermés samedi soir par décision préfectorale, ont été rouverts dans la matinée, mais les routes du littoral restent interdites. Les habitants y étaient de nouveau appelés dimanche à ne pas se déplacer en voiture, éviter les promenades en bord de mer.