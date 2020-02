Tempête Ciara : jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

publié le 10/02/2020 à 20:18

La tempête Ciara a déjà commencé à frapper plusieurs départements. Si jusqu'à 42 départements ont été placés en alerte orange dimanche par Météo France, seuls 13 le sont encore ce lundi 10 février. Des vents tempétueux ont commencé à toucher une très large moitié nord du pays.

À la mi-journée, Météo France ne plaçait plus que le Calvados, la Haute-Corse, la Corse du Sud, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, et la Somme en alerte en raison des vents mais aussi des vagues submersion pour les départements côtiers.

La tempête va se renforcer dans l'après-midi mais le pic est attendu dans la nuit du 10 au 11 février. De la Bretagne à la région des Hauts-de-France les rafales seront comprises entre 90 et 120 km/h aussi bien dans les terres que sur le bord de mer.

Comme l'indique le Figaro, une nouvelle tempête va également frapper la Corse avec des rafales proches des 200 km/h près du cap Corse, et entre 100 et 150 km/h sur les côtes et reliefs exposés de l'île. L'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes seront également touchés par des pointes pouvant aller jusqu'à 120 km/h.

Les fleuves vont donc eux aussi réagir. France Info indique que 60 millimètres de précipitation sont attendus dans cet épisode. Les rafales pourront même dépasser les 110 km/h en Île-de-France, 120 km/h sur les Ardennes, 120 à 140 km/h sur les côtes de la Manche.



Si le vent devrait donc souffler jusqu'à lundi 10 février toute la journée, une légère amélioration est toutefois attendue mardi 11 février.