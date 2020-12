Météo France place le Finistère en vigilance orange aux crues

publié le 23/12/2020 à 10:57

Le Finistère est en vigilance orange crues ce mercredi 23 décembre, après des pluies importantes dans la nuit. Selon Météo-France, ces précipitations ont entraîné des réactions importantes de l'Odet et de son affluent le Steïr, qui se rejoignent à hauteur de Quimper.

Dans son bulletin, Vigicrues fait part de possibles débordements de ces cours d'eau qui pourraient avoir des conséquences : inondations, circulation difficile, perturbation des trains, coupures d'électricité. Les coefficients de marée sont bas et ne seront pas un facteur aggravant.

Les pluies se décalent ce mercredi vers l'est et devraient laisser place à du soleil jeudi et vendredi dans le département. Le Finistère est par ailleurs en vigilance jaune pour vents violents comme 43 autres départements de la moitié nord du pays et des Alpes.