Météo : y aura-t-il de la neige à Noël ?

publié le 22/12/2020 à 13:09

Cette année, la neige devrait faire son arrivée au meilleur des moments possibles. Si les 12 derniers mois s'annoncent comme un record de chaleur global depuis les premières mesures, une grande partie nord du pays va connaître un coup de froid les 24 et 25 décembre accompagné par endroit de généreux flocons de neige.

Selon Météo France, la neige devrait notamment tomber sur l'Est de la France : le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Une chute des température est attendue sur tout le pays et Noël 2020 pourrait paradoxalement être l'un des plus froids de la décennie.

"Ce refroidissement s’accompagnera d’un temps instable à quelques heures du réveillon avec des averses se produisant sous forme de neige en montagne et aussi ponctuellement jusqu’en plaine" dans ces régions, peut-on lire.

Enneigement idéal dans les stations de ski

La vague de froid devrait se poursuivre tout au long du week-end, la neige persistant quelques jours. La dernière semaine de l'année s'annonce également froide mais plus sèche et ensoleillée.

Dans les stations de ski, les conditions seront malheureusement idéales. Malheureusement, car la situation sanitaire a incité le gouvernement à interdire l'ouverture des remontées mécaniques pendant au moins les vacances de Noël, jusqu'au 7 janvier. C'est notamment le cas dans les stations des Pyrénées, où 50 cm de neige ont été mesurés en haut des pistes.