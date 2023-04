INVITÉ RTL - Sécheresse : "Au moins la moitié des récoltes" sont menacées, alerte un élu

"S'il ne pleut pas" et si les efforts demandés par les autorités ne suffisent pas, "au moins la moitié des récoltes, si ce n'est les trois quarts, seront perdues", alerte ce samedi matin sur RTL Nicolas Garcia, vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Les pertes seraient colossales, "entre 200 et 300 millions d'euros", dit-il, citant les premières estimations de la Fédération nationale de l'agriculture.

Rien que pour le mois de mars, le déficit en eau a atteint 76%. "Comme élu et comme citoyen, je n'ai jamais vu ça", s'alarme Nicolas Garcia. "Tous les voyants sont au rouge : on a les niveaux correspondant à la fin du mois d'août. C'est une catastrophe !", dit-il.

À compter du 10 mai, le département va passer au niveau le plus élevé du dispositif sécheresse. Une annonce que l'élu, également maire d'Elne, espère voir se transformer en effort collectif : "Il faut que tous ceux qui n'ont pas besoin d'eau prioritaire participent. Les touristes, on les accueillera volontiers. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils viendront dans une région sinistrée en matière d'eau."

Le maire a d'ailleurs peur que l'exception ne devienne la règle : "Là aujourd'hui il faut annoncer des choses concrètes et ne pas nous dire ce que l'on sait déjà depuis des années", conclut l'élu. Nicolas Garcia en appelle aujourd'hui au gouvernement : "On ne s'en sortira pas sans le placement en catastrophe naturelle et sans des indemnisations." Un financement d'urgence, afin de ne pas arriver à une situation encore plus dramatique.