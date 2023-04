Sécheresse : les solutions de Jean-Marc Jancovici pour s'adapter à des précipitations plus faibles

C'est le mot de ce printemps et de l'été qui approche : la sécheresse. Les Pyrénées-Orientales mobilisent l'attention chez nous en France : 40 degrés au mois d'avril en Espagne. L'Asie vient également de connaître sa pire vague de chaleur depuis qu'il y a des relevés météo. Il y a eu, à l'inverse, des inondations absolument extraordinaires en Californie... On est en train de commencer malheureusement à constater les dérèglements du système climatique.

Malheureusement, on ne doit pas être surpris parce qu'on est en train de constater le début d'une évolution qui est hélas prévisible. Dans le cadre du réchauffement climatique, il est connu que le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher. C'est quelque chose qui est hélas inscrit dans la tendance. Alors évidemment, c'est toujours très désagréable. Aujourd'hui, on est en train de constater des choses qui étaient hélas prévisibles, c'est désagréable et malheureusement, au moment où on le constate, on ne peut plus y faire grand chose.

L'évolution climatique planétaire est conditionnée par la quantité totale de CO2 qu'on a rajouté dans l'atmosphère, on ne peut pas le retirer.



Des cultures moins productives ?

On peut essayer de se prémunir au mieux face à cette tendance qui va s'amplifier. Ça veut dire qu'on va être obligés, par exemple, d'adapter les cultures à des précipitations qui sont plus faibles, à des précipitations neigeuses qui sont plus faibles aussi, ce qui fait qu'il y a moins d'eau qui ruisselle des montagnes au printemps. Mais ça, ça veut dire, par la force des choses, des cultures moins productives. Adapter les cultures, ça veut dire aussi des rendements inférieurs.

Adapter les forêts, c'est exactement pareil. Si on remplace les chênes normaux par des chênes-lièges ou des chênes verts qui résistent beaucoup mieux aux fortes chaleurs, on aura aussi des espèces moins productives, donc on va avoir moins de bois globalement, à supposer qu'on arrive à remplacer les forêts à temps.

S'adapter au réchauffement climatique, ça veut dire pour partie avoir des pertes contre lesquelles on ne peut pas faire grand chose. Et d'autre part, ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent simplement pour maintenir en l'état des choses pour lesquelles avant, on n'avait pas besoin de dépenser de l'argent.

