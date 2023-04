Sécheresse : nos conseils pour sauver votre potager

La sécheresse et le manque d’eau ont touché toute la France ces dernières semaines. Conséquence : il faut redoubler de vigilance pour cultiver son potager ou son jardin. Pierre le cultivateur, qui donne ses conseils tous les week-ends sur RTL, a livré ses astuces pour affronter le manque d’eau. "Mon premier conseil c’est de cultiver un peu plus à l’ombre des arbres, pas dans le noir total. Il faut 4 à 8h d'ensoleillement par jour mais il vaut mieux privilégier le soleil du matin et de fin de journée, qui sont moins forts pour notre potager", a-t-il commencé.

Deuxième conseil : "Ne pas hésiter à pailler votre potager, c’est-à-dire de mettre une couche de paille ou de feuilles mortes de 8 à 10 cm." "Vous pouvez ensuite l’épaissir au fur et à mesure en fonction des chaleurs, pour avoir plus d’humidité au sol. Le paillage va permettre d’avoir une humidité constante au niveau de la terre, et ainsi on évite d’arroser tous les jours mais tous les deux ou trois jours", explique Pierre. "Si vous êtes dans le sud, vous serez sur une épaisseur jusqu’à 15 cm, dans le nord autour de 5-10 cm. Il ne faut pas hésiter à retirer ce paillage quand on fait ses semis, sinon les graines ne vont pas être au contact du soleil", précise-t-il.

Planter des variétés résistantes à la sécheresse

Pierre préconise également de planter des variétés de légumes qui résistent bien à la sécheresse, et qui sont moins gourmandes en eau. "Les légumes qui demandent énormément d’eau sont les légumes à fruits, comme les tomates, les poivrons, les aubergines ou les courgettes. On le voit car ce sont des légumes gorgés d’eau. Les carottes aussi demandent énormément d’eau au début, afin d’avoir un taux de jardination élevé", explique-t-il.

"Certains légumes résistent bien à la sécheresse, comme la tomate noire de Crimée ou encore la laitue du bon jardinier. Cette laitue ne va pas monter en fleurs à cause des chaleurs et des températures. Il ne faut pas hésiter à trouver des variétés qui résistent à la sécheresse, comme de nombreuses variétés cultivées dans le sud", illustre-t-il.

Utiliser des cageots pour créer de l’ombre

Pour lutter contre la sécheresse, vous pouvez également utiliser des petits cageots, "comme ceux qu’on voit dans les supermarchés, pour apporter de l’ombre à votre légume". "On va créer une zone d’ombre, mais le cageot va quand même laisser passer le soleil au travers. Cela va éviter de cramer nos légumes au soleil", soutient Pierre.

Veillez également à arroser votre potager à une heure adaptée. "Au nord de la Loire on privilégie un arrosage le matin plutôt qu’en fin de journée, pour éviter de créer une humidité ambiante trop importante la nuit. Sinon cela attire les limaces", met en garde le cultivateur.



