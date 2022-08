Que sont les "pierres de la faim" qui refont surface avec la sécheresse en Europe ?

En République Tchèque, les "pierres de la faim" ancestrales ("hungerstein") réapparaissent... Témoignages de périodes difficiles, elles refont surface du fait de la sécheresse et de la baisse du niveau des cours d’eau, des lacs, des fleuves et des rivières, rapporte le Huffington Post, mercredi 17 août.

En gravant sur ces pierres les dates des sécheresses et des inscriptions pluriséculaires sur les risques de famine, elles témoignent des mauvaises récoltes passées. Ce type de repère hydrologique se rencontre tout particulièrement sur l'Elbe, le fleuve qui traverse la République Tchèque et l'Allemagne.

Sur une pierre, on peut lire : "Si vous me voyez, alors pleurez !" (une inscription datant de 1616). Sur une autre, on trouve dix dates allant de 1417 allant à 1893 et retraçant différents épisodes de sécheresse. La dernière apparition de ces pierres remonte à 2018 lors d’une intense sécheresse sur les rives de l’Elbe.

