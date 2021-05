Météo : quel temps fera-t-il pour la réouverture des terrasses ?

publié le 16/05/2021 à 04:38

La deuxième étape du déconfinement, mercredi 19 mai, sera l'occasion pour les Français de renouer avec les commerces, les théâtres, les musées, les cinémas... et les terrasses des bars et restaurants, qui pourront accueillir du public dans la limite de six personnes par groupe. Malheureusement, la météo capricieuse de ce mois de mai pourrait contrarier ce rendez-vous tant attendu.

Mercredi, des averses éparses sont attendues en région parisienne, dans le Centre, dans le Massif central et sur le quart nord-est du pays. Les températures en après-midi seront plutôt fraîches, aux alentours de 15 degrés, sauf sur le pourtour méditerranéen où un beau soleil et des températures allant jusqu'à 21 degrés sont attendues.

Dans les jours suivants, les habitants du quart Sud-Est et de la Corse risquent d'être les seuls à pouvoir profiter des terrasses sans k-way ni parapluie. La pluie prévue par Météo-France jeudi au nord de la Loire va gagner presque toute la France vendredi puis samedi. Dimanche et lundi, il devrait tout de même faire beau sur la façade atlantique de Brest à Bayonne. Ce n'est qu'à partir de mardi 25 mai que l'institut météorologique prévoit le retour à un ciel bleu pour la majeure partie du pays et des températures légèrement plus chaudes.