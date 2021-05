Météo : 18 départements placés en alerte orange "orages" ou "vent"

publié le 09/05/2021 à 14:32

La vigilance est de mise dans le Sud-Ouest du pays. Dix-huit départements ont été placés en vigilance orange "orages" ou "vent" à partir de dimanche 14 heures et jusqu'à lundi 10 heures en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en Auvergne-Rhônes-Alpes, en raison d'"un fort risque de phénomènes violents", a annoncé Météo France dans son dernier bulletin publié le 9 mai.

L'alerte orange "orages" concerne les départements néo-aquitains de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Vienne, ainsi que ceux du Gers et des Hautes-Pyrénées en région Occitanie.

La vigilance orange "vents violents" a été activée pour les départements de Loire et de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Corrèze, la Vienne, les Deux-Sèvres et le Lot sont venus s'ajouter à cette liste en début d'après-midi.

Météo France évoque notamment un "épisode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un fort risque de phénomènes violents".

Des orages avec des chutes de grêle

Selon le prévisionniste, des orages vont se développer en début d'après-midi, sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le nord et l'est, notamment vers le Tarn-et-Garonne et le Lot, le Limousin. Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées voire le Poitou en soirée.

Une "nette dégradation" de la situation est attendue en fin d'après-midi avec "des orages forts" qui progresseront rapidement vers l'est de l'Aquitaine, la Charente, le Gers, et les Hautes-Pyrénées.

Ces orages s'accompagneront de chutes de grêle, de cumuls de pluie localement forts pouvant atteindre 15/30 mm/h et de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h localement et 100/120 km/h très localement. Dans les Pyrénées, les rafales pourraient atteindre des valeurs de l'ordre de 100 à 130 km/h sur les crêtes.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les rafales vont se renforcer dans l'après-midi pour dépasser les 100km/h sur les plateaux de Haute-Loire et sur le sud du département de la Loire.