publié le 07/05/2021 à 18:42

La récolte de miel ne s'annonce pas fameuse cette année, conséquence de l'épisode de gel qui a touché l'Ardèche mais aussi la Drôme au tout début du mois d'avril. On avait beaucoup parlé des dégâts pour les arboriculteurs, les viticulteurs, et bien les apiculteurs n'ont pas été épargnés.

À chaque ruche postée près de champs, de vergers ou de forêts, le même constat : rien ou presque. À Épinouze dans le nord de la Drôme, Daniel apiculteur, regarde désolé ses maturateurs de miel presque vides. Le gel des arbres rend impossible cette année toute récolte de miel de fleurs et d'acacia. "Le gel qu'on a eu a grillé tous les boutons et bourgeons des acacias", dit-il.

En plus du manque de miel, c'est la survie de certaines ruches qui est en jeu aujourd'hui. Parce qu'à cause de la chute des températures depuis 3 semaines, les abeilles mobilisent toute leur énergie pour chauffer leur ruche. "Si elles ne peuvent pas se chauffer elles meurent", expliquent Daniel. Les apiculteurs de la vallée du Rhône attendent avec impatience les prochaines floraisons du printemps et de l'été, la lavande et le châtaignier, en espérant que d'ici là, les abeilles reprennent un peu du poil de la bête.

