Météo en France : un temps nuageux ce lundi 3 août

publié le 03/08/2020 à 06:45

Lundi 3 août, une perturbation atlantique de faible activité pourrait apporter un ciel nuageux et des averses sur les trois quart du pays. De la Bretagne aux Hauts-de-France, il fera frais, avec des températures oscillant entre 18 et 22 degrés.

De la Nouvelle Aquitaine au bassin parisien au Centre-Val de Loire jusqu'aux Ardennes, le ciel se chargera progressivement, avec quelques averses possibles. Les températures varieront de 21 à 25 degrés l'après-midi, des températures un peu fraîches pour la période estivale.

Sur le Jura et les Alpes, le ciel sera par moment menaçant, surtout en 2e partie de journée, avec un petit risque d'averses orageuses. Il fait 24 à 27 degrés dans les plaines et les vallées. De l'Occitanie au Massif central, le temps est calme et sec, passagèrement nuageux. On attend 25 à 28 degrés.