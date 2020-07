Canicule : Météo France place 32 départements en vigilance orange

publié le 31/07/2020 à 06:56

La chaleur sera très intense sur le pays ce vendredi 31 juillet, avec une tendance orageuse du Massif Central au nord de l'hexagone dans l'après-midi et soirée, selon Météo France qui a placé 32 départements en alerte orange à la canicule, aux orages et au vent violent. Météo France ayant placé 19 départements allant du Nord au Centre en vigilance orages et canicule à 6h du matin, s'ajoutant ainsi aux 13 départements déjà placés en vigilance canicule, la veille.

Ainsi, les 13 départements déjà concernés par la vigilance canicule sont ceux de l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, la Saône-et-Loire, le Doubs, le Jura, la Côte-d'Or, le Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé 19 autres départements en vigilance jaune canicule et vent violent mais aussi en vigilance orange aux orages. Il s'agit du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Paris, de la Marne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Aube, du Loiret, de l'Yonne, de la Nièvre et du Cher.