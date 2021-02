Météo : neige, froid, pluies... À quoi s’attendre ce week-end ?

publié le 12/02/2021 à 17:12

Neige, verglas, pluies verglaçantes... Avec la vague de froid qui touche le nord du pays depuis le début de la semaine, la météo du week-end du 13 au 14 février n'est pas réjouissante.

Météo-France alerte notamment sur le "froid glacial" dans le nord, avec -7 à -11°C dans le Grand Est et -5 à -8 dans les Hauts-de-France, avec jusqu'à -10°C, localement, dans l'Aisne. En Bretagne, il faudra faire attention aux possibles pluies verglaçantes "en particulier sur les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine". On pourra également compter sur des précipitations dans le Pays de la Loire et la Basse Normandie.

En descendant vers le sud, les températures seront un peu plus douces, avec jusqu'à 14°C autour de la Méditerranée. Du Var aux Alpes-Maritimes et en Corse, quelques pluies passagères pourraient intervenir. Le vent devrait également souffler, avec des rafales à 80-100 km/h en Corse.

Dimanche 14 février, pour la Saint-Valentin, l'épisode de grand froid devrait se terminer. Les températures reviendront doucement à des niveaux positifs, avec des éclaircies. Il fera même jusqu'à 14°C à Biarritz et Tarbes. Seul le Finistère devrait connaître des pluies éparses, et des nuages seront à prévoir sur la Manche.