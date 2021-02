Météo France place 12 départements en vigilance orange grand froid

publié le 10/02/2021 à 16:27

La neige a recouvert une bonne partie du pays dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février. Alors qu'une vague polaire déferle sur le nord de la France, du Finistère au Grand Est. 12 départements ont été placés en vigilance orange grand froid par Météo France ce mercredi 10 février.

Les départements concernés sont : l'Aube (10), la Côte-d'Or (21), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), la Haute-Saône (70), les Vosges (88), l'Yonne (89), le Territoire de Belfort (90).



Des températures glaciales sont attendues pour les jours à venir. Dès la soirée de mercredi, les températures vont chuter, d'autant plus sur les secteurs qui combineront trouées nocturnes et sol enneigé. Le vent de secteur nord-est sera un facteur aggravant, augmentant fortement la sensation de froid. Le ressenti dans les zones les plus froides atteindra -15 à -20 degrés.



Pour vendredi et le weekend, le temps restera glacial, avec des températures minimales parfois en-dessous de -10 degrés et localement sans dégel en journée, selon Météo France.

Attention toujours à la neige, au verglas et aux crues

À noter que la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône, la Haute-Marne et le Doubs sont également surveillés pour des risques de neige et verglas. Les précipitations neigeuses vont perdurer encore quelques heures sur le nord-est avec de faibles intensités. Cette neige est froide et légère et tient particulièrement bien sur les chaussées. Avec le vent de nord-est, des petites congères peuvent continuer à se former. À partir de jeudi matin, le temps redeviendra sec.

Par ailleurs, quatre autres départements sont en vigilance orange crues, il s'agit de la Charente-Maritime (17), la Gironde (33), la Seine-et-Marne (77) et la Somme (80).