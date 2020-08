Canicule : 69 départements toujours en alerte, le point sur la situation

publié le 10/08/2020 à 10:48

Ce lundi encore, la journée sera chaude. L'épisode caniculaire se poursuit, avec 15 départements du nord de la France en vigilance rouge et 54 départements en orange. 12 départements sont également en vigilance jaune. Le pic de chaleur, qui a débuté le vendredi 7 août, va se prolonger au moins jusqu'à mercredi.

En pratique, on trouve en vigilance rouge : l'Aisne, l'Eure, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

En vigilance orange, ce sont l'Ain, l'Allier, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et leTerritoire de Belfort.

Des températures qui vont baisser progressivement

Cette nuit, les températures sont restées élevées, entre 20 et 23°C, parfois 24/25°C. Les orages, qui arrivent par l'ouest du pays, devraient gagner du terrain dans l'après-midi, selon Météo France. La majeure partie du pays est en vigilance jaune pour les orages, car ceux-ci risquent d'être forts avec des rafales de vent et beaucoup de pluie.

Les températures devraient donc baisser un peu à l'ouest, mais elles resteront globalement au même niveau que dimanche au nord et à l'est de la France. Dans les départements en vigilance orange ou rouge, il faut vous attendre à des maximales entre 32 et 37 °C, avec un temps lourd. Sur la côte atlantique, ce sera plutôt entre 24 et 31 °C.

Météo France prévoit que la canicule se maintiendra mardi, et qu'elle se terminera à partir de mercredi avec les orages. En attendant, il est recommandé d'être très vigilant, notamment dans les zones en alerte rouge, où le contexte sanitaire tendu et la pollution viennent s'ajouter à la chaleur.