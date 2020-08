Canicule : où faut-il attendre des orages ce lundi 10 août ?

publié le 10/08/2020 à 13:33

Le temps de ce lundi 10 août sera encore caniculaire et orageux ce lundi 10 août. L'instabilité augmentera par rapport à la veille avec le déclenchement d'averses orageuses sur une grande partie du pays.

Ces orages circuleront de la Nouvelle-Aquitaine vers la Lorraine et la Champagne-Ardenne, en passant par le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bourgogne et la région parisienne. Plus à l'est également, des orages se développeront sur la partie alpine. Selon Météo France, ces orages sont localement très forts avec de fortes rafales de vent et des cumuls de pluie conséquents. Le nord des Midi-Pyrénées et le Massif central semblent particulièrement concernés.

"La masse d’air est en train de changer. Elle s’est bien humidifiée. Des particules vont remonter en altitude. La masse d’air va se déstabiliser", détaille à Ouest-France Philippe Zatorsky, météorologue de Météo France au centre de Saint-Jacques-de-la-Lande. En pratique, avec des fortes chaleurs en surface et de l’air froid en altitude, tous les ingrédients sont réunis pour des épisodes orageux, avec un paroxysme sur l’Ouest dans la soirée de ce jeudi 13 août.

Une large et franche dégradation orageuse

La vague de chaleur continue avec 15 départements en alerte rouge canicule et 54 en alerte orange, les températures seront encore élevées cet après-midi. Les valeurs sont comprises dans les terres entre 32 et 37 degrés dans une atmosphère bien lourde. Il fait cependant plus frais, entre 24 et 31 degrés sur la façade atlantique, la Bretagne et les côtes de la Manche, ainsi que dans le golfe du Lion.

Cet épisode caniculaire est durable. Une large et franche dégradation orageuse marquée devrait y mettre fin, par l'ouest, à partir de ce mercredi 12 août. Cet épisode est caractérisé par des nuits très chaudes. Cette vague de chaleur devrait se situer parmi les cinq plus sévères connues par la France ces dernières décennies, toutefois derrière les canicules historiques de 2003 et 2006.