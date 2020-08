Concilier chaleur et balades touristiques, c'est possible

La canicule prend du terrain en France et occupe même les titres des journaux régionaux. "Plus un été sans canicule", constate L'Union. "Il va falloir s'y faire", renchérit L'Ardennais, et "s'habituer aux fortes chaleurs", souligne L'Est Éclair.

Cette météo caniculaire est d'autant plus difficile à supporter puisqu'il faut désormais porter le masque en extérieur dans de nombreuses villes. Alors pour s'évader malgré les contraintes sanitaires et la chaleur écrasante, quoi de mieux que de faire un peu de tourisme en nocturne ?

Midi-Libre conseille ainsi de visiter la forteresse de Carcassonne, un monstre aux trois kilomètres de rempart et 52 tours. L'Office de tourisme propose des visites de nuit, avec des torches allumées un peu partout, donnant une ambiance assez mystérieuse à l'édifice.

Pour les plus aventuriers, une autre ville d'Occitanie est à ne pas manquer : Sète, dominée par le Mont Saint-Clair, un ancien repère de navigateurs et de pirates.