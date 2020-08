Canicule : températures records ce dimanche en Seine-Maritime et dans l'Oise

publié le 09/08/2020 à 19:35

L'épisode caniculaire se poursuit en France. Et comme le rapporte BFM TV, des températures records ont été enregistrées en France dont Seine-Maritime et dans l'Oise, ce dimanche.

Ainsi à Rouen, le thermomètre a relevé 38.4°C où il n'a jamais fait aussi chaud pour un mois d'août en Seine-Maritime. Le précédent record de température datait du 11 août 2003 avec 38.1°C. Dans l'Oise, à Creil, la température est montée jusqu'à 39.1°C, égalant le record mensuel d'août 2003.

Météo France a placé 5 nouveaux départements en vigilance orange canicule : la Haute-Loire, l'Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, ce dimanche. Au total, la France compte désormais 54 départements en orange et 15 en rouge, "du fait du risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et à la Covid, ainsi qu'en lien avec la sensibilité dans les zones fortement urbanisées", explique Météo France. La fin de cet épisode caniculaire n'est pas pour tout de suite : "une large et franche dégradation orageuse marquée devrait y mettre fin, par l'ouest à partir de mercredi", précise Météo-France.