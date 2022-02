Cyclone Batsirai : 6 morts à Madagascar

Au moins six personnes sont mortes et près de 48.000 ont été déplacées à Madagascar après le passage du cyclone Batsirai dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré un responsable de la gestion des catastrophes. Paolo Emilio Raholinarivo a communiqué le nombre de morts et leur localisation dans un SMS à l'AFP, sans plus de précisions.

Selon des chiffres officiels, 47.888 personnes ont été déplacées par les conséquences du cyclone. Les autorités malgaches ont indiqué auparavant que le cyclone perdait de sa puissance mais que des inondations restaient encore à craindre. Selon Météo-Madagascar, Batsirai devrait "ressortir en mer dans le Canal de Mozambique au niveau de la partie Nord d'Atsimo Andrefana dans l'après-midi ou la nuit prochaine".

Les habitants s'étaient préparés à faire face avec les moyens dont ils disposent sur l'île, l'un des pays les plus pauvres du monde, déjà frappé par une tempête tropicale meurtrière en janvier, Ana, et balayé depuis vendredi par le vent et une pluie continue.