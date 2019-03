publié le 23/03/2019 à 13:08

Le bilan ne cesse de s'alourdir au Mozambique après le passage du cyclone Idai, qui s'est abattu sur le pays le 14 mars dernier. Plus de 400 morts ont été recensés par les autorités, qui compte également plus de 1.500 personnes blessées.



"A l'heure qu'il est, nous avons 417 morts et 1.528 blessés", a déclaré samedi 23 mars le ministre mozambicain de l'Environnement Celso Correia depuis Beira, la deuxième ville du pays qui a été en partie dévastée par le cyclone Idai. Le précédent bilan au Mozambique faisait état de 293 morts.

Au total, Idai, qui a provoqué des inondations catastrophiques et des éboulements de terrain au Mozambique et au Zimbabwe voisin, a fait au moins 676 morts dans les deux pays. "C'est un désastre naturel sans précédent. La zone affectée (au Mozambique) est d'environ 3.000 km2. Un désastre qui équivaut aux catastrophes majeures", a estimé Celso Correia. "Malheureusement, personne dans la région ni dans le monde ne pouvait prédire un désastre d'une telle ampleur", a-t-il ajouté.

Beira, ville portuaire de quelque 530.000 habitants, fait donc partie des zones les plus touchées. "Les moyens de communication ont été totalement coupés et les routes sont détruites", décrivait Jamie LeSueur, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge FICR. "Des communautés sont inaccessibles. On nous dit que la situation pourrait encore être pire à l'extérieur de la ville", expliquait-il. Dimanche 17 mars, un gros barrage avait lâché et coupé la dernière route encore accessible pour se rendre en ville.



De nombreux sinistrés ont dû se réfugier sur leurs toits attendant du secours. Une vidéo impressionnante tournée avec une caméra embarquée montre des secouristes venant en aide à des survivants coincés sur des toits à Beira.