Fêtes de fin d’année : quel temps fera-t-il ?

publié le 19/12/2020 à 06:30

La météo des prochains jours s'annonce douce et perturbée selon Météo France. Après un pic de douceur attendu mardi 22 décembre, mais les températures devraient ensuite chuter pour se rapprocher des normales de saison.

Une perturbation entraînant pluie et vent devrait traverser le pays entre vendredi 18 décembre et dimanche 20 décembre. Mercredi, le front froid de cette perturbation devrait circuler en France avant qu'une masse d'air bien plus frais ne ramène le mercure aux moyennes de saison le lendemain. D'après Météo France, les averses pourront donner de la neige sur les massifs. La masse d'air pourrait quant à elle se rafraîchir davantage pour le jour de Noël.

Selon les dernières prévisions, une très large partie du pays devrait se retrouver sous la pluie le 24 décembre. Seule une partie du sud, Perpignan, Montélimar, Montpellier, Marseille, Nice et la Corse serait épargnée. Les températures oscilleront entre 3° à Gap et 12° à Ajaccio le matin. L'après-midi, les températures augmenteront un peu avec un minimum de 5°, notamment à Belfort et 16° toujours en Corse.

De rares averses restent à prévoir le jour de Noël, quelques flocons aussi. Comme annoncé, les températures seront un peu plus fraîches. Dans la matinée, il fera entre 0° et 3° sur une large partie du pays, avec un minimum de -3° est prévu à Gap. L'après-midi restera doux avec un minimum de 2° comme à Aurillac, jusqu'à 13° sur l'ile de Beauté.