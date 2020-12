Qu'est-ce que le solstice d'hiver, qui a lieu ce lundi 21 décembre ?

publié le 21/12/2020 à 07:08

Ce lundi 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Cette journée est particulière car c'est la plus courte de l'année. Le soleil se lèvera vers 8h45, pour se coucher à 16h50.

Ce jour marque aussi l'entrée dans l'hiver, à partir de 11h19 très exactement. Les journées vont commencer ensuite à rallonger : le soleil se lèvera petit à petit de plus en plus tôt, et se couchera plus tard. D'ici la fin de l'année, on gagnera ainsi une petite minute de soleil, selon La Chaîne Météo. Dans l'hémisphère sud en revanche, ce sera l'inverse.

Attention toutefois à ne pas confondre le solstice avec l'équinoxe. Ce dernier correspond à la date où le jour et à la nuit ont exactement la même durée. Le phénomène est rendu possible grâce à un alignement parfait avec l'équateur. Comme le solstice d'été ou d'hiver, les équinoxes marquent le passage d'une saison à l'autre.